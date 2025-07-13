В Петербурге из-за жары и гроз объявили желтый уровень погодной опасности

Он продлится три дня, сообщает пресс-служба администрации города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за жаркой погоды, ветра и гроз 13, 14 и 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге 13, 14 и 15 июля объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой, ожидающейся грозой и сильным ветром", говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 июля с 12:00 до 18:00 мск температура воздуха местами установится до плюс 30 градусов. В понедельник, 14 июля, до 21:00 ожидается дождь, местами ливни, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. Во вторник, 15 июля, до 18:00 местами ожидаются грозы.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора. Рекомендуется также надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания, напомнили в администрации.