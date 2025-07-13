Коммунальщики Москвы помогают ДНР и ЛНР подготовиться к заморозкам

В частности, в Донецке специалисты должны запустить отопление в 2 605 многоквартирных домах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московские коммунальщики помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2 605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах <...>. В Луганске поможем подготовить к зиме 2 557 объектов", - говорится в сообщении.

В ДНР трудятся 18 аварийных бригад, проводя гидравлические испытания и устранения повреждений. В регионе планируется наладить работу 150 котельных и 836,33 км тепловых сетей. В ЛНР бригады коммунальщиков чинят 128 котельных, 323 км тепловых сетей, 1 083 км водопроводных и 412 км канализационных сетей.

Кроме того, 35 аварийных бригад восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварийные ситуации на инженерных путях в Донецке и Луганске.