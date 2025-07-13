Путин рассказал, что иногда проводит совещания прямо в Aurus

В дороге удобно разговаривать, отметил президент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда проводит короткие совещания прямо в дороге, в Aurus.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин спросил его об этом, упомянув, что иногда вместе с главой государства из авто выходят министры, помощники.

"В дороге разговариваем, что же время терять", - заметил Путин. "Сейчас ехали сюда - полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор. Удобно разговаривать", - указал президент. Кадры были записаны во время поездки главы государства в Тольятти в январе.

Репортер также вспомнил о случае, когда Путин вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном ехал из подмосковной резиденции в Кремль, но даже когда лидеры прибыли на место, они еще несколько минут не выходили из авто. "Рассказывал о том, что это за машина", - пояснил президент РФ, добавив, что Aurus - на 100% отечественная разработка.

Глава российского государства показывал Aurus и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Просто рассказывал о машине. Ничего здесь такого секретного нет", - поделился Путин, отвечая на вопрос, о чем они говорили с Ким Чен Ыном в авто.

Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Такими авто пользуются в том числе президент и председатель правительства. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.