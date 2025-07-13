Путин признался, что перенял у родителей отношение к малой родине и к стране

Они воспринимали страну как нечто общее и единое, рассказал президент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Родители российского лидера Владимира Путина всегда по-особому и с теплотой относились не только к своей малой родине, но и ко всей стране, воспринимая ее как нечто общее и единое. Такое их отношение, по словам президента, передалось и ему самому.

"Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области - сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь", - вспомнил российский лидер в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом родители президента, по его словам, относились так не только к своей малой родине, но и ко всей стране: "Они же не очень часто говорили, но когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах - они очень простые люди были - всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое".

"Я так к этому и привык относиться", - признался глава государства.