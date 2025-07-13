В Краснодарском крае ожидаются дожди с градом и ветер до 22 м/с

Также прогнозируются подъемы уровней воды

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Непогода, в том числе сильные дожди с градом и усиление ветра до 22 м/с, ожидаются местами в Краснодарском крае до конца воскресенья, 14 и 15 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"До конца суток местами в восточной половине Краснодарского края, а также в течение 14 и 15 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В понедельник и вторник из-за непогоды на реках и малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды.