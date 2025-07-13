Подмосковные волонтеры отправили почти 8,5 тыс. тонн груза в Донбасс

Активисты организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 8,5 тыс. тонн гуманитарного груза отправили волонтеры Подмосковья в Донбасс в рамках проекта "Доброе дело". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тыс. добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект "Доброе дело". Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тыс. тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Он также поздравил региональное движение "Волонтеры Подмосковья" с юбилеем, в этом году организации исполнилось пять лет. "Пять лет назад движение "Волонтеры Подмосковья" объединило добровольческие, общественные и молодежные организации - в их рядах сегодня уже только самых активных 56 тыс. человек", - цитирует пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в настоящее время "Волонтеры Подмосковья" объединяют более 130 добровольческих организаций Московской области. В каждом округе региона открыт штаб активистов.

В пресс-службе добавили, что волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь, поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пожилым и людям. В числе других ключевых направлений деятельности - доставка адресной помощи, участие в организации масштабных акций, экоактивизм.