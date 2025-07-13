Александр Митта более 11 дней находится в больнице

Еще не выписали, сообщил помощник кинорежиссера Геннадий Иванов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта уже более 11 дней находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил его помощник Геннадий Иванов.

"Он все еще в больнице. Еще не выписали", - сказал собеседник агентства.

Александр Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Его режиссерским дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька". В дальнейшем Митта снял фильмы "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского, "Москва, любовь моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Сказка странствий", "Шагал - Малевич", а также сериал "Граница. Таежный роман".