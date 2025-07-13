"Россети" ликвидируют последствия циклона в Тверской, Новгородской и Псковской областях

По данным компании, в работах задействованы 700 энергетиков и 252 единицы спецтехники

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. 700 энергетиков и 252 единицы спецтехники группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Тверской, Новгородской и Псковской областях, нарушенное из-за шквалистого ветра, ливня, града и грозы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Специалисты группы "Россети" в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода", - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Тверской, Псковской и Новгородской областей в течение ближайших нескольких суток, что может спровоцировать повторные повреждения уже восстановленных энергообъектов и нарушения электроснабжения, подчеркнули в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.