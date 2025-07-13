На Кубани жители восьми улиц остались без электроснабжения

В оперштабе региона сообщили, что причиной отключения электричества стали аварии на сетях

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Часть жителей Прикубанского округа Краснодара, Новороссийска остались без электроснабжения в связи с авариями на сетях. Также точечные нарушения из-за перегрева оборудования фиксируют в трех районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

"В Прикубанском округе Краснодара из-за отключения ПС "РИП-214" и девяти трансформаторных подстанций без электроэнергии остались жилые дома по улицам: 40 лет Победы, Московская, Байбакова, Зиповская. В Новороссийске произошло отключение электроснабжения на улицах Фисанова, Мысхакское шоссе, Волгоградская, Золотаревского, район 5-й бригады. Специалисты выявляют причину", - говорится в распространенном сообщении.

В Выселковском, Белоречеснком и Каневском районах Краснодарского края фиксируют точечные отключения электроэнергии в связи с перегревом оборудования и высокой нагрузкой на сети. Аварийные бригады занимаются устранением нарушений.