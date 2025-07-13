Умер скульптор Владимир Буйначев

Ему было 87 лет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заслуженный художник РФ Владимир Буйначев умер от тяжелой болезни 11 июля на 88-м году жизни. Его отпевание пройдет 15 июля в храме Серафима Саровского, сообщило Объединение московских скульпторов на странице в социальной сети.

"Сегодня нас постигла тяжелая утрата - умер Владимир Петрович Буйначев. Последнее время он тяжело болел. Ему было 87", - говорится в сообщении. В нем же отмечается, что отпевание скульптора пройдет 15 июля в 10:00 в храме Серафима Саровского. Прощание с ним состоится в Траурном зале на Будайской улице в 11:30, а поминки в Бабушкинском скульптурном комбинате.

Художник родился 10 января 1938 года, в 1967 окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Искусству скульптуры он посвятил более 40 лет, за которые успел создать более 200 работ. Буйначев также был исследователем текста "Слово о полку Игореве", автором книг и общественным деятелем.