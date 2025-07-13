В Костроме открыли бюст погибшего генерала Игоря Кириллова

Губернатор области Сергей Ситников назвал мужчину другом и соратником

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Церемония открытия памятного бюста генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате теракта в декабре 2024 года, состоялась на территории военной академии в Костроме. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Ситников.

"В Костроме установлен памятный бюст генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в результате террористического акта в декабре прошлого года. Сегодня начальнику войск РХБ защиты, Герою России, Герою труда, почетному гражданину региона исполнилось бы 55 лет", - сообщил Ситников.

Ситников назвал погибшего Кириллова другом и соратником, с которым был знаком с тех пор, как он принял руководство академией, где с его приходом начались радикальные изменения. "Он открылся не просто как талантливый, но еще и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под свое руководство войска РХБ защиты. Везде, где он служил и работал, происходили уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения", - сказал Ситников, поблагодарив всех, кто сохраняет память о погибшем.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, который также присутствовал на церемонии, отметил, что Игорь Кириллов был многогранной личностью - талантливым руководителем, пытливым ученым и очень неравнодушным человеком. "Он был глубинным патриотом страны, и это было главное, что вело его по жизни. <…> Этот бюст будет напоминанием о том, какой великий человек был рядом с нами", - сказал Ковальчук.

В музее военной академии РХБ защиты также создана отдельная экспозиция с рабочим кабинетом Игоря Кириллова. В нем стол, фотографии из семейного архива, блокнот и личные вещи генерал-лейтенанта. "Сослуживцы отмечают, что такого пустого стола у генерал-лейтенанта никогда не было. Под рукой всегда находилось множество книг и документов. Он будто старался успеть сделать как можно больше для своей страны", - рассказал губернатор.

Ранее в храме воинской славы Богоявленского кафедрального собора в Костроме была открыта мемориальная доска в память о погибшем генерал-лейтенанте Кириллове.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли при взрыве возле дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Установлено трое фигурантов, в настоящее время над ними идет судебный процесс.