ТАСС: сотрудник прокуратуры Харькова хочет сдавать купленный коттедж Нацгвардии

По оценочным подсчетам, "инвестиции" харьковского прокурора окупятся менее чем за полгода, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заместитель главного бухгалтера Харьковской областной прокуратуры купила коттедж для сдачи офицерам Нацгвардии Украины. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, она намерена его окупить менее чем за полгода.

"Заместитель главного бухгалтера Харьковской областной прокуратуры Надежда Гармаш приобрела земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м и жилой дом площадью 132,8 кв. м в Липцах за минимальную сумму в 200 тыс. гривен. Характерно, что в дальнейшем Гармаш намеревается сдать его в аренду офицерам Нацгвардии. По оценочным подсчетам, "инвестиции" харьковского прокурора окупятся менее чем за полгода", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали о нежелании обычных жителей Харьковской области сдавать бесплатно свое жилье военным и силовикам.