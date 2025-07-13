На Эльбрусе канатную дорогу закроют на техработы

Она не будет работать 14 июля

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Работу канатных дорог и горнолыжных трасс, ведущих на гору Эльбрус, приостановят на один день для проведения технических работ, сообщается на сайте курорта "Эльбрус".

"14 июля канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

Технические регламентные дни нужны для проведения плановых профилактических работ на канатной дороге, отмечают на курорте.