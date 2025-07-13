Росавиация проверяет полет частного самолета над пляжем Ладожского озера

В ведомстве сообщили, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Росавиация начала проверку действий экипажа частного самолета ТР-301 (регистрационный номер RA-68125), который в 12 июля совершил полет на малой высоте над пляжем Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, в субботу, 12 июля, после взлета в 17:31 мск с посадочной посадки Щеглово самолет летал над береговой чертой Ладожского озера в районе деревни Коккорево (Всеволожский район). На опубликованных СМИ видео видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности", - говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что в действиях экипажа просматривается нарушение федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ".

"Это неприемлемо! Безопасность полетов - безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России", - подчеркнули в ведомстве.