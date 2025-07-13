В МЧС назвали ложными данные о пожаре между Шахтами и Ростовом-на-Дону

По данным регионального главка ведомства, распространяемые в Telegram-каналах кадры демонстрируют пожар в Ставропольском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Ростовской области назвало не соответствующей действительности информацию о масштабном пожаре между Шахтами и Ростовом-на-Дону, опубликованную в воскресенье в Telegram-каналах. Распространяемые кадры задымления в районе трассы - пожар в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в региональном главке ведомства.

В воскресенье в Telegram-каналах распространилась видеозапись с кадрами якобы масштабного пожара между Ростовом-на-Дону и Шахтами. Отмечалось, что пожар произошел в Родионово-Несветайском районе, из-за него на некоторых участках трассы нулевая видимость.

"На 01 нет информации, в Шахтах сейчас ничего не горит", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что видео, которое распространяется в Telegram-каналах, было снято 9 июля в Ставропольском крае.

В Ростовской области, по данным областного ГУ МЧС, пожар возник в минувшую пятницу, 10 июля. В Родионово-Несветайском районе загорелись три поля с пшеницей. Огонь распространился на площади около 100 га и был ликвидирован в тот же день вечером.