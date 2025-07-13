Участники сборной РФ завоевали золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

И.о. декана химического факультета МГУ Сергей Карлов отметил, что такие результаты стали закономерным итогом качественного подхода к химическому образованию в стране

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские школьники, представлявшие страну на 57-й Международной химической олимпиаде, завоевали золотые медали. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Олимпиада проходила 5-14 июля в Дубае (ОАЭ). "Все четыре участника из России завоевали золотые медали", - сообщили в вузе, который традиционно выступает площадкой для подготовки команды.

Россию на состязании в этом году представили Федор Кузнецов (школа №1329, Москва), Константин Гунько (школа №1589, Москва), Владимир Елистратов и Виктор Демидов (АНО "Школа Центра педагогического мастерства", Москва). Главный тренер сборной - доцент химического факультета МГУ Александр Белов.

Как отметил и.о. декана химического факультета МГУ Сергей Карлов, такие результаты стали закономерным итогом качественного подхода к химическому образованию в стране. "Успех в олимпиадах международного уровня недостижим без серьезной внутренней конкуренции, а она возможна только при общем высоком уровне обучения детей химии и множестве центров подготовки к результатам высокого уровня. Поэтому химический факультет МГУ уделяет самое пристальное внимание разработке методических пособий для средней школы и повышению квалификации учителей химии. Мы видим реальные результаты появления в школах сильных учителей - их выпускники становятся нашими лучшими студентами", - считает он.

Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тыс. рублей, что за 6 лет обучения составляет около 1,5 млн рублей при условии сдачи сессий на "4" и "5".

Трое из участников сборной России в 2025 году уже привозили золотые медали - Федор Кузнецов, Владимир Елистратов и Виктор Демидов стали золотыми медалистами Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая прошла в мае в Бразилии, также сообщили в университете. Все 10 участников команды России на Менделеевской олимпиаде впервые в истории турнира взяли золото.

Об олимпиадах

Международная Менделеевская олимпиада (ММО) в 1997 году стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию. Задания для ее участников составляются учеными МГУ. Олимпиада длится в среднем семь дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.

Всемирная олимпиада по химии - ежегодное международное состязание школьников. Инициатива проведения олимпиады зародилась в странах соцлагеря и впервые прошла в Праге (теперь - столица Чехии) в июне 1968 года. Страны-участницы представляют на олимпиады сборные, состоящие из не более чем четырех сильнейших учащихся. Задания для них делятся на пятичасовую практическую часть в лабораторных условиях и пятичасовую теоретическую (письменную) часть.