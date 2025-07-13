В Чувашии восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

Без света оставались более 1 тыс. жителей

ЧЕБОКСАРЫ, 13 июля. /ТАСС/. Энергетики в Чувашии восстановили подачу электричества в трех округах республики. Об этом сообщает в Telegram-канале республиканское Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

13 июля аварийное отключение электроэнергии из-за ливней и сильного ветра произошло в Моргаушском, Красноармейском и Порецком округах. По данным ведомства, в зоне отключения оказались девять населенных пунктов, без света остались свыше 1 тыс. жителей.

"На всей территории Чувашии восстановлено энергоснабжение", - говорится в сообщении.