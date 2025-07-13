Казачьи войска передали 55 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил, что на передовой находятся более 19 тыс. казаков

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Казачьи войска передали более 55 тыс. тонн гуманитарных грузов на территории, освобожденные в ходе специальной военной операции ВС РФ, в регионы Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"[Планируем] поддержку наших казачьих добровольческих подразделений. Продолжить большую гуманитарную миссию, которую оказывают все казачьи войска. На сегодняшний день это более 55 тыс. тонн гуманитарной помощи на новые, возвращенные территории", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Кузнецов, прежде всего, казаки доставляют гуманитарную нуждающимся мирным жителям, в частности на территории, недавно освобожденные российскими военнослужащими в ходе СВО.

По словам атамана Всероссийского казачьего общества, сегодня более 19 тыс. казаков одновременно находятся на передовой. Среди казаков-участников специальной военной операции 11 героев России, свыше 5 тыс. удостоены высоких государственных наград. Для содействия Вооруженным силам РФ атаманами созданы 27 добровольческих казачьих подразделений.

"В этом году впервые будем проводить реабилитацию наших воинов казаков. Это будет на базе Федерального медико-биологического агентства", - сказал Кузнецов. Он отметил, что такая реабилитация для участников СВО будет проводиться по мере необходимости.