Россиянка с двумя детьми жила в пещере на юге Индии два месяца

В полиции штата Карнатака сообщили, что это первый случай за последние 18 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Обнаруженная в удаленной пещере в южном индийском штате Карнатака 40-летняя россиянка Нина Кутина жила там со своими двумя детьми четырех и шести лет два месяца. Об этом сообщили в полиции штата.

"В сезон дождей они жили с минимумом одежды. Женщина запаслась в пещере достаточным количеством продуктов, чтобы выжить, и, несмотря на наличие свечей, они редко пользовались искусственным освещением", - приводит слова полицейских газета Indian Express. Правоохранители выяснили, что Кутина заряжала свой телефон во время поездок в город за продуктами, но редко им пользовалась.

В полиции штата сообщили, что это первый случай за последние 18 лет. "Было несколько молодых людей, уходивших жить в лес, но никогда не было матери с маленькими детьми", - отметили в полиции.

В мобильном телефоне Кутиной найдено много фотографий, на которых дети выглядят счастливыми и радостно позируют. Женщина сама проводила с ними занятия по рисованию, пению, йоге. После того как их временно разместили в ашраме (духовном центре), дети были удивлены кроватям и электрическому свету.

Россиянка с двумя детьми была обнаружена в субботу в пещере вблизи города Гокарна в штате Карнатака. Пещера находится в подверженной оползням зоне. Во время патрулирования территории полицейские наткнулись на развешенное белье, а затем увидели спящую внутри пещеры женщину с детьми. По данным индийской полиции, Кутина приехала в Индию по деловой визе в 2016 году, которая истекла на следующий год. Она была увлечена индийскими духовными практиками. Ожидается, что в ближайшее время ее с детьми отправят в столицу штата Карнатака - город Бангалор, а затем депортируют в Россию.