К 1 000-летию Курска намерены восстановить дворцовый комплекс графа Нелидова

Усадьба была создана на рубеже XVIII-XIX веков

КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Дворцово-парковый комплекс, созданный на рубеже XVIII-XIX веков и ныне находящийся в аварийном состоянии, планируют восстановить к 1 000-летию Курска. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Усадьба Нелидовых в Мокве. К большому сожалению, помещения находятся в аварийном состоянии, невооруженным взглядом можно увидеть огромные трещины. Комплекс принадлежит Федерации [независимых] профсоюзов России и нашему региональному отделению. Коллеги готовы передать имущество в областную собственность. Мы понимаем всю ту нагрузку и ответственность, которая ляжет на регион, но и позволить продолжать разрушаться комплексу не можем. Начинаем работу, дальше будем искать варианты и источники на восстановление", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что в Курской области большое количество объектов культурного наследия, многие из которых находятся в недостойном состоянии. В их числе он назвал деревянный особняк XIX века астронома-самоучки Федора Семенова, усадьбу изобретателя ветроэлектродвигателя Анатолия Уфимцева, водонапорную башню на Перекальского, которая является федеральным объектом культурного наследия, и ряд других. В связи с чем Хинштейн "намерен изменить ситуацию", для этого власти будут не только ремонтировать памятники, но и "наполнять их новыми смыслами". "1 000-летие Курска мы должны встретить достойно", - сказал глава региона.

Усадьба Нелидовых - дворцово-парковый комплекс XVIII-XIX веков - находится в Мокве Курской области. Строительство дворца, выполненного в стиле русской псевдоготики со стрельчатыми окнами, башнями, бойницами, началось в 1811 году, чуть ранее был разбит английский парк и создана система прудов. В советские годы во дворце располагался санаторий. С 2022 года в здании развернули пункт временного размещения.

Указ о праздновании 1 000-летия города Курска, первое упоминание о котором относится к 1032 году, подписал президент РФ Владимир Путин в 2019 году. Мастер-план Курска к празднованию 1 000-летия разработает ВЭБ.РФ, делая упор на преобразовании исторического центра.