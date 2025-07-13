Прокуратура проверит жалобы на неработающие в жару кондиционеры в поездах на юге

В пресс-службе ведомства сообщили, что речь идет о пассажирских составах сообщением Анапа - Екатеринбург, Ростов-на-Дону - Кисловодск, Ростов-на-Дону - Минеральные Воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по информации о нарушениях температурного режима в поездах, курсирующих на юге в условиях сорокоградусной жары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Транспортными прокурорами проводятся проверки соблюдения прав пассажиров на обеспечение надлежащего температурного режима при следовании в пассажирских поездах сообщением Анапа - Екатеринбург, Ростов-на-Дону - Кисловодск, Ростов-на-Дону - Минеральные Воды", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в соцсетях появились видео, сделанные пассажирами поезда Ростов-на-Дону - Минеральные воды. На кадрах видно, что из-за неработающего кондиционера воздух в салоне прогрелся до плюс 46 градусов и некоторым пассажирам стало плохо из-за жары.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, 13 июля в регионе установилась жаркая погода, воздух на улице прогрелся до плюс 42 градусов. В Краснодарском крае, по информации Краснодарского ЦГМС, температура воздуха 13 июля достигала 41 градуса.