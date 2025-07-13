В Москве спрогнозировали дождь, грозы и сильный ветер

Такая погода ожидается в городе 14 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дожди, местами ливень и грозы прогнозируются в столице 14 июля. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение суток 14 июля на территории города Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, сообщили в столичном МЧС, в отдельных районах при грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами ночью до 15 м/с, днем - до 17-20 м/с.