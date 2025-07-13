Въездную дорогу в Грозный реконструируют к началу октября 2025 года

Протяженность участка превысит 8 км

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Реконструкция южного въезда в Грозный завершится к началу октября 2025 года, протяженность участка превысит 8 км. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Проводится реконструкция дорожного полотна на протяжении 8 225 м, ведется его расширение в некоторых местах до четырех полос. Специалисты занимаются укладкой асфальта. Кроме того, ведутся работы по устройству ливневой канализации протяженностью 3 км. Устанавливаются новые опоры уличного освещения, обустраиваются современные автобусные остановки. По словам [министра автомобильных дорог Чечни] Исы Тумхаджиева, дорога будет полностью готова ко Дню города Грозного (5 октября - прим. ТАСС)", - написал он.

Кадыров отметил, что во время осмотра строительных площадок Грозного также посетил строящийся путепровод на железной дороге на улицу имени Асланбека Шерипова, на котором возводится новый путепровод. Специалисты ведут установку несущих железобетонных балок основного пролета, из 108 балок смонтировано 43.

"Также осмотрел стройплощадку по возведению моста через реку Сунжа по улице Асланбека Шерипова. Здесь завершена установка свайных конструкций, монтаж балок выполнен на 50%. Специалисты занимаются установкой второго пролета. Длина каждого из двух пролетов составляет 33 м", - добавил глава Чечни.

Кадыров отметил, что строительные работы обеспечены материалами и финансированием. Завершение работ позволит значительно разгрузить автомобильное движение в центре Грозного, а движение на южном въезде в город станет более удобным и безопасным.