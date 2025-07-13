Путин проведет совещание по здравоохранению

Президент России соберет руководство кабмина и по другим социальным вопросам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством РФ на тему здравоохранения и демографии. Российский лидер соберет руководство кабмина и по другим социальным вопросам.

Совещание анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщал о планах президента провести совещания по образованию и по здравоохранению, первое из которых состоялось на прошедшей неделе.

Российский лидер уделяет большое внимание теме здравоохранения: 30 мая он провел такое совещание с Советом безопасности РФ, на котором обсуждал в том числе лекарственное обеспечение граждан. А 18 февраля Путин провел большое совещание по здравоохранению, на котором присутствовали все члены кабмина. В ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту о результатах диспансеризации взрослых и детей в 2024 году.

Президент также отмечает особую важность демографического развития страны - 4 мая он указывал на низкий уровень рождаемости для такой большой территории. В связи с этим в России реализуется множество программ поддержки будущих мам, а также создаются благоприятные финансовые условия для создания семьи и воспитания детей - для беременных вводят новые пособия и повышают старые.