Впечатления по карману. Четыре города для бюджетного путешествия по Китаю

За последние три года Китай стал одним из самых популярных направлений среди российских путешественников: по оценке Российского союза туриндустрии, спрос вырос примерно в четыре раза за счет прямых рейсов и удобных виз. И хотя раньше КНР считалась одной из самых бюджетных стран для отдыха, с укреплением юаня туризм там "подорожал". Рассказываем, куда можно поехать в Китае, если бюджет ограничен

Грамотное планирование и вовремя купленные билеты помогут сэкономить в любом путешествии. Как рассказали ТАСС в турагентстве FUN & SUN (член Российской федерации туристов), цены на самолеты до КНР значительно снижаются в конце февраля — начале марта, после Китайского нового года, когда массовые поездки в стране заканчиваются. Также найти дешевые билеты можно в ноябре, до начала декабря, перед зимними каникулами и рождественскими праздниками. А если воспользоваться популярной среди туроператоров акцией "Раннее бронирование" и оформить перелет за полгода, можно сэкономить еще больше.

Кроме того, в Китае можно не переживать о тратах на еду: КНР славится отличным стритфудом. На улице можно купить вкусную лапшу, различные виды традиционных пельменей (цзяоцзы, баоцзы, вонтоны) и небольшие шашлычки — причем как острые, так и более привычные для россиян. Важно, что еда с ларьков, несмотря на низкую стоимость, в большинстве своем безопасна.

И несмотря на это, путешествие в Китай может ударить по кошельку: тур на неделю в Шанхай или Пекин, самые дорогие города страны, обойдется примерно в 130 тыс. рублей на человека. Но КНР предлагает и более бюджетные направления, позволяющие уложиться в 60–70 тыс. рублей.

О чем нужно помнить при бронировании отеля в Китае? В Китае существуют законы, обязывающие отели регистрировать всех иностранных граждан, которые в них останавливаются. Владельцы должны подавать заявление в полицию, заполнять специальные формы и документы. Не все гостиницы готовы этим заниматься и отказывают в размещении туристам, поэтому лучше все проверить заранее. Также рекомендуем уточнять, готовят ли в отеле европейскую кухню, так как традиционные китайские блюда могут показаться слишком острыми некоторым путешественникам. Показать ещё

Чунцин — столица туманов и острого хотпота

Чунцин — самый большой и густонаселенный город Китая. Его площадь превышает 82 тыс. км² и сопоставима с некоторыми европейскими государствами. Чунцин находится в центральной части страны, на пересечении рек Янцзы и Цзиньцзян — из-за холмистого ландшафта и влажного климата его прозвали городом гор и туманов.

Чунцин © kikujungboy CC/ Shutterstock/ FOTODOM

В Чунцине готовят любимое лакомство китайцев — хотпот с сычуаньским перцем и чили, в честь которого город стали называть "острой столицей" КНР.

Переживать за траты не стоит: цены на транспорт, питание и жилье в Чунцине низкие. В среднем туристы, которые хотят сэкономить, могут уложиться в бюджет $30 на день, а те, кто предпочитают комфорт, — в $90.

Сам Чунцин — одна большая локация для атмосферных фото и роликов: удивительная станция метро "Лицзыба", на которой поезд проходит сквозь жилой дом, архитектурный комплекс "Пещера Хунъя" в традиционном стиле, встроенный прямо в скалу, канатная дорога через реку Янцзы и парк "Гусиная шея" с захватывающими видами на город. В общем, Чунцин способен впечатлить даже самых придирчивых путешественников. Приятный бонус: все достопримечательности, кроме канатной дороги (билет на нее стоит ¥20), можно посетить бесплатно.

Гуанчжоу — город, в котором начинался Шелковый путь

Гуанчжоу — один из самых дешевых мегаполисов Китая, сравнимый по значимости с Пекином и Шанхаем. По легенде, город основали еще в 862 году до н.э. И именно в местном торговом порту столетия назад начинался легендарный Шелковый путь.

Гуанчжоу © Harsh - S/ Shutterstock/ FOTODOM

Сегодня Гуанчжоу сохранил свой статус центра торговли и промышленности: в нем переплелись ультрасовременные веяния и многовековые традиции — каждый найдет что-то по вкусу.

Любители природы смогут бесплатно посетить парк Юэсю (Yuexiu Park) — настоящий зеленый остров с тремя рукотворными озерами. На территории парка весной и осенью проводят крупные выставки цветов, на которые приезжают посмотреть гости со всего света.

Также крайне рекомендуем Парк скульптур Гуанчжоу, основанный в 1996 году в честь юбилея города. С помощью памятников и монументов в нем отразили более 2 тыс. лет истории Гуанчжоу.

Для тех, кто хочет больше узнать о культуре города, работает бесплатный Музей провинции Гуандун, чья постоянная экспозиция насчитывает более 160 тыс. артефактов. Но приходить лучше заранее: в музей пускают ограниченное число людей.

А тем, кто хочет окунуться в местный колорит, обязательно понравится Пекинская пешеходная улица, которая остается центром торговли и культурной жизни города: на ней расположены бессчетные киоски и торговые центры, в которых можно достать что угодно, кроме, пожалуй, предметов роскоши.

Приятный бонус — прямые рейсы в Гуанчжоу есть из многих городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других. Да и цены там радуют: если экономить, один день в Гуанчжоу обойдется примерно в $40.

Чэнду — "уютный мегаполис"

Чэнду — еще один город-памятник, который был основан около 3 тыс. лет назад. Мягкий климат и богатое культурно-историческое наследие сделали его очень популярным среди туристов. Кроме того, из Чэнду можно добраться до легендарных китайских достопримечательностей, в том числе до Музея терракотовых статуй коней и воинов в Сиане.

Чэнду © Mike Fuchslocher/ Shutterstock/ FOTODOM

Сам Чэнду славится расслабленной атмосферой, острой сычуаньской кухней и пандами. Черно-белые мишки живут в местном панда-парке, куда можно сходить за ¥55 (дети до 6 лет и пенсионеры старше 60 лет проходят бесплатно, а студентам предоставляют скидку).

Из бесплатных достопримечательностей можно отметить район Узких и Широких улочек (Kuan Zhai Xiangzi). Там повсюду раскиданы чайные домики, торговые лавки, где можно купить ремесленные сувениры, и ларьки с уличной едой. Аллея Куаньчжай (еще одно название улочек) будто застыла во времени, позволяя гостям и местным жителям погрузиться в прошлое города.

Еще одно место, созданное для любителей местного колорита, — Народный парк (Renmin Park), зеленая зона в центре мегаполиса с чайными павильонами и живописным озером. Этот район популярен среди каллиграфов, которые часто приходят туда практиковаться, и пожилых жителей Чэнду, которые собираются в парке и устраивают танцы.

В среднем бюджет на день, в зависимости от стиля путешествия, варьируется от $30 до $90.

Харбин — "Восточная Москва"

Харбин, наверное, самое русское место в Китае: город был основан нашими соотечественниками-переселенцами в 1898 году. Северный мегаполис и сегодня тесно связан с российской историей и культурой: ежегодно тут проходит фестиваль ледяных скульптур, а в городе можно найти много памятников московской архитектуры. В холодное время года путешествие в Харбин стоит дороже, однако летом цены в "китайской России" снижаются на 10–15%, ежедневные траты составляют от $45 до $110.

Харбин © Meiqianbao/ Shutterstock/ FOTODOM

Туристы могут прогуляться по Центральной улице (Zhongyang Dajie), выполненной в европейском стиле, и набережной реки Сунгари (Stalin Park), с которой открывается панорамный вид на город. Также рекомендуем посетить собор Святой Софии — яркий пример русской архитектуры в Китае.

И Чунцин, и Гуанчжоу, и Чэнду, и Харбин подходят для бюджетного путешествия. Если выбирать более доступное жилье и питание (хостелы и стритфуд), ежедневные расходы можно сократить до $30–35. Однако если вы рассчитываете на более комфортный отпуск, планируете жить в 3–4-звездочных отелях, питаться в кафе и ресторанах, посещать музеи, траты могут возрасти до $80–100 в день.

Мария Богрянова, Анастасия Давыденко