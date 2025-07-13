Вильфанд прогнозирует сильные дожди и ветер в пяти округах РФ

Скорость ветра поднимется до 22 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дожди в сочетании с грозой и сильным ветром пройдут в начале этой неделе на юге России. Также осадки прогнозируются в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник на юге европейской России прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 м/с. В связи с этим 14 и 15 июля в бассейнах и притоках реки Кубани и юго-восточной территории Краснодарского края, а также на реках Черноморского побережья, это Геленджик, Туапсинский район, ожидаются подъемы уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Вот эти два дня будут дождливыми, но очень теплыми", - сказал он.

Вильфанд добавил, что неспокойная погода будет и на северо-западе страны. Так, в Ленинградской области прогнозируются дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. Сильные дожди пройдут и в центре европейской части России, особенно в начале недели.

"В Сибири нескончаемые идут дожди. В Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай в начале недели ожидаются ливни, усиление ветра до 22 м/с. В Красноярском крае, Хакасии, Туве также пройдет очень сильный дождь", - отметил он.

Непогода ожидается и в некоторых регионах Дальнего Востока. В Забайкальском и Приморском краях прогнозируется сильный дождь с грозой и ветром 15-18 м/с в первой половине недели.