Вильфанд: температура на юге РФ в течение всей недели составит 33-39 градусов

В отдельных регионах юга 14 июля показатель может достичь 42 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Воздух на южной территории европейской части России прогреется до 33-39 градусов, высокая температура будет держаться в течение этой недели. Кроме того, в понедельник показатель может достичь 42 градусов в отдельных регионах юга, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге России на протяжении этой недели будет по-прежнему жарко. В Ростовской области температура будет в диапазоне 35-39 градусов, в понедельник даже возможно повышение до 41-42 градусов. В Астраханской, Волгоградской областях - тоже 33-37 градусов в течение всей недели, жаркая погода и не очень большое количество осадков. Интересен Краснодарский край, там супержаркая погода была в выходные, в последующем прогнозируется небольшое понижение, преобладающая температура составит 34-38 градусов. В Крыму чуть пониже - 33-36 градусов", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра уточнил, что в понедельник в Северной Осетии возможно повышение температуры до 40 градусов, в Ингушетии и Чечне - до 41 градуса.