Украинцам, которых не допустили в РФ, закрывают въезд в страну на срок до 50 лет

Согласно документам, как правило, украинцев не пускают в Россию из-за выявленных в их гаджетах связях с ВСУ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пограничная служба выносит решения о запрете въезда в Россию на срок от 20 до 50 лет гражданам Украины, которые не были допущены на территорию в РФ при прохождении контроля и проверок в московском аэропорту Шереметьево. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно документам, как правило, украинцев не пускают в Россию из-за выявленных в их гаджетах связях с ВСУ, спецслужбами, поддержки киевского режима, отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации. После завершения таких проверок их уведомляют о недопуске в РФ и отправляют в страну, из которой они прибыли в Шереметьево. После этого выносится решение о запрете въезда в РФ. В изученных ТАСС материалах, сроки запрета составляют от 20 до 50 лет.

В одном из документов говорится, что гражданка Украины не прошла пограничный контроль из-за выявленных в ее соцсетях положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ, а также заинтересованности в контенте проукраинский направленности. После ей запретили въезд в страну на 50 лет. "После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена. <…> В последующем в отношении нее было вынесено решение о неразрешении ей въезда в Российскую Федерацию сроком до 12 июля 2074 года", - сказано в документе.

Во втором случае гражданин Украины также не прошел пограничный контроль из-за поддержки ВСУ. Кроме того, мужчина отрицательно относился в проведению специальной военной операции и действиям правительства России, а в его телефоне нашли контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. В последующем ему запретили въезжать в РФ на 20 лет. "В отношении [него] ФСБ России было принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации сроком до 2044 года", - говорится в судебных материалах.

С октября 2023 года украинцы могут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево, где они проходят тщательную проверку, в том числе опросы и обследование их гаджетов. Большинство из них успешно проходят контроль. Остальные пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах, ссылаясь на то, что живут давно в России, имеют вид на жительство, супругов или супруг - граждан РФ, а также недвижимость. Московские суды не удовлетворили еще ни одной жалобы от граждан Украины. У каждого при проверке переписок и социальных сетей обнаружили сообщения, подписки, реакции и комментарии, свидетельствующие о поддержке киевского режима и негативном отношении к действиям российских органов власти и военнослужащих. При этом некоторые из них старались почистить телефон перед прохождением пограничного контроля.