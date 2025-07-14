В Приморье объявили штормовое предупреждение

На регион надвигаются сильные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильных и очень сильных дождях в ближайшие двое суток объявлено на юго-западе Приморья. Об этом сообщил Приморский гидрометцентр.

"Вечером 14 июля, в ночь и утро 15 июля на юго-западе Приморского края, преимущественно Хасанский район, ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-40 мм, а местами - очень сильные дожди - 50 мм и более за 12 часов и менее. Причина - выход на акваторию Японского моря тропической депрессии", - говорится в сообщении.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигала плюс 37 градусов, завершился в конце прошлой недели. Начиная с 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит ее рекорд.