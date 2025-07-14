Вильфанд прогнозирует с 15 июля 25-27 градусов тепла днем в Москве

Такая температура продлится до конца недели, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Температура в Московском регионе начнет понижаться с понедельника, со вторника и до конца недели она составит 25-27 градусов в дневное время. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жара заканчивается, в понедельник в Москве уже 27-29 градусов, что на 5 градусов выше климатических характеристик. Во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в столице составит 25-27 градусов, по области - до 29. Такая температура на 1-2 градуса выше нормы", - сказал он.

По его словам, ночные температуры на этой неделе будут около 15 градусов.