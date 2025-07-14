На прилет в новосибирский аэропорт Толмачево задерживаются 16 рейсов

Еще два рейса отменили

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Задерживается прилет 16 рейсов в новосибирский аэропорт Толмачево. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задерживается прилет пассажирских самолетов из Абакана, Усть-Каменогорска, Мирного, Магадана, Екатеринбурга, два из Иркутска, Барнаула, Кызыла, Горно-Алтайска, два из Сургута, Омска, Певека, Тюмени, Казани. Еще два рейса отменены - из Улан-Удэ и Иркутска.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 14 июля в Новосибирске в первой половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18-20 градусов.