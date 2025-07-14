Кабмин одобрил законопроект о льготном поступлении в вузы пасынков бойцов СВО

В правительстве указали, что нужно определить критерии признания лиц пасынками и падчерицами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается распространить на пасынков и падчериц участников СВО те же льготы при поступлении в вузы, что уже есть у детей.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект внесен в Госдуму в апреле группой сенаторов. Изменения предлагается внести в закон "Об образовании". В нем в статье 71 указано, что бойцы СВО и их дети могут поступать на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Сдавать вступительные испытания им, как правило, не требуется. Новым законопроектом предлагается уточнить, что к таким детям относятся "в том числе пасынки, падчерицы, находящиеся (находившиеся) на воспитании и содержании" участников спецоперации.

В правительстве указали, что требуется "определить критерии признания лиц пасынками и падчерицами в связи с тем, что семейное законодательство не относит пасынков и падчериц к членам семьи, а отчимы и мачехи не наделяются обязанностями по [их] воспитанию и содержанию". Используемая в законопроекте формулировка названа некорректной.

Также в кабмине отметили, что предлагаемый подход не учитывает другие категории льготников, перечисленные в законе.