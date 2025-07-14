В Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах

Причиной стала угроза возникновения лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Красноярского края из-за установления жаркой погоды и угрозы возникновения лесных пожаров. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

"В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, высокой грозовой активностью, способствующей возникновению лесных пожаров, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами, постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края", - говорится в документе.

По данным Гидрометцентра, на территории региона на прошлой неделе установилась жаркая погода до плюс 30 градусов. Синоптики Среднесибирского УГМС обещают в крае 14 июля сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, в центральных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса.

По информации лесопожарного центра на утро 14 июля, на территории Красноярского края действует 21 лесной пожар на общей площади 765,1 га. В тушении принимают участие 303 человек, задействовано семь единиц техники.