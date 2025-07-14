Депутат ГД призвал не торопиться с отказом от бумажных дневников для школьников

Ведение таких дневников предпочтительнее и из-за большого количества времени, которое дети проводят в гаджетах, считает Игорь Антропенко

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российским школам пока не стоит полностью отказываться от бумажных дневников, так как они удобны самим ученикам и их родителям. Ведение таких дневников предпочтительнее и из-за большого количества времени, которое дети проводят в гаджетах, заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Он рассказал, что на встречах с учителями часто звучит вопрос о большой загрузке учителей, педагогам приходится вести электронные журналы и вручную заполнять журналы, вносить оценки в дневники.

"К сожалению, мы не можем отказаться от цифровизации учебного процесса, потому что мир не стоит на месте. Но если мы откажемся от ведения дневника вручную, то не оставим шанса нашим детям оторваться от телефона, даже когда они выполняют домашнюю работу. Я бы все же не торопился оставить в прошлом бумажные дневники, это не только дань традиции, но и элементарное удобство для учеников и родителей, у которых и так максимальное количество чатов и программ на телефонах", - сказал Антропенко.

Депутат сравнил использование дневника с чтением электронной или бумажной книги. "Я лично отдаю предпочтение бумажной", - заключил он.