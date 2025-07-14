В Севастополе в 2025 году проведут первый всероссийский чемпионат по археологии

В нем примут участие студенты из разных вузов страны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) и государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" проведут первый всероссийский чемпионат по археологии среди студентов. Об этом сообщил ТАСС директор Института общественных наук и международных отношений (ИОНМО) СевГУ Дмитрий Татарков.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", и в ближайших планах у нас всероссийский студенческий чемпионат по археологии. В этом году мы постараемся приурочить его ко дню рождения известного археология, специалиста по античной истории Владимира Дмитриевича Блаватского - к 11 сентября", - рассказал Татарков.

Татарков пояснил, что командам из разных вузов страны предложат выполнить разные операции, которые входят в алгоритм археологических работ. Например, разработать план и подготовиться к проведению археологической разведки, составить план научного исследования, разметить квадраты раскопа, обработать массовый археологический материал и другое.

"Еще один наш проект - в будущем мы надеемся привлечь к нему центр "Корсунь" Международного детского центра "Артек" - это проведение межрегиональных археологических школ для подростков, старшеклассников. Экспертами и наставниками должны будут стать преподаватели университета, ученые, историки и археологи. Пока программа в разработке, но мы намерены воплотить ее, так как во многих школах и учреждениях дополнительного образования есть археологические кружки, и мы могли бы дать новые возможности для заинтересованных ребят и создать методическую площадку для их педагогов", - добавил директор института.

Севастополь - один из старейших в России центров античной археологии - с первой трети XIX века раскопки ведутся на городище Херсонеса Таврического, а с конца того же столетия на его территории работает музей. Херсонес основан в V веке до нашей эры греческими колонистами из Гераклеи Понтийской, позднее входил в состав Римской и Византийской империй, просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

Подготовка археологов в регионе ведется на базе ИОНМО СевГУ, где уже реализуются программы обучения бакалавров и магистратуры, готовится к запуску профильная аспирантура. Следствием мегагранта, который реализовывался на базе ИОНМО, стало создание в структуре вуза в 2025 году научно-исследовательского Института истории и археологии Византии и Причерноморья.