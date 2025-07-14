В ГД предложили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков

Нарастает угроза телефонного мошенничества, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель парламентской фракции СРЗП предлагает обязать операторов связи бесплатно активировать сервисы фильтрации подозрительных и мошеннических звонков. Поправки в закон "О связи" сегодня внесут на рассмотрение Государственной думы. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат парламентской фракции СРЗП Яна Лантратова", - говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон "О связи", обязав операторов телефонной связи предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений для выявления и блокирования мошеннических действий. Полномочиями по установлению технических и организационных требований к такому сервису предлагается наделить Роскомнадзор.

Как пояснил ТАСС Миронов, угроза телефонного мошенничества нарастает. При этом для многих граждан, особенно пожилых, самостоятельная загрузка на телефон программ фильтрации звонков вызывает большие трудности, "а значит операторы должны сами автоматически включать фильтры во время звонка абоненту", добавил он.

В свою очередь Лантратова отметила, что предлагаемые меры повысят надежность защиты от мошенников по всей стране. "Такой подход позволит значительно снизить число успешных мошеннических атак, повысить осведомлённость граждан о схемах обмана, разгрузить правоохранительные органы, укрепить доверие к нашей цифровой среде", - сказала она ТАСС.