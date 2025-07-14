Застройщик Красноярска требует взыскать с Минобразования края 157 млн рублей

Деньги были заплачены учредителем стройфирмы Владимиром Егоровым в рамках уголовного дела в качестве компенсации причиненного вреда

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Строительная компания "Сибиряк" просит взыскать с Министерства образования Красноярского края 157 млн рублей, заплаченных учредителем стройфирмы Владимиром Егоровым в рамках уголовного дела в качестве компенсации причиненного вреда. Об этом говорится в сообщении арбитражного суда региона.

В 2023 году Егоров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве школы в городе Иланском в Красноярском крае. В 2020 году "Сибиряк" построил школу на 600 мест. По информации прокуратуры, по указанию Егорова был привлечен оценщик, который на 391 млн рублей завысил стоимость строительства. Позднее он выплатил в бюджет региона более 391 млн рублей в качестве возмещения ущерба. В настоящий момент данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Кроме того, Егоров является фигурантом еще двух уголовных дел, они находятся на стадии расследования. Сам учредитель компании находится под стражей в СИЗО.

"Как следует из искового заявления, платежным поручением с назначением платежа: "добровольное возмещение ущерба по уголовному делу", Егоров Владимир Владимирович перечислил министерству образования Красноярского края сумму 391,7 млн рублей. Между тем, согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого Егорова Владимира Владимировича по уголовному делу, сумма причиненного ущерба министерству образования Красноярского края составляет 249,2 млн рублей. Таким образом, Егоровым Владимиром Владимировичем излишне уплачено министерству образования Красноярского края 142,4 млн рублей", - ссылается пресс-служба суда на исковое заявление "Сибиряка". Еще 15 млн рублей застройщик требует в качестве процента за пользование чужими деньгами. Предварительное судебное заседание назначено на 13 августа.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска, основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019.