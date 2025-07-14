В Сайлюгемском нацпарке засняли сразу трех котят ирбиса

Как сообщил замдиректора учреждения Денис Гуляев, чаще всего тройня у ирбисов может появиться в долине реки Аргут, так как там обитает самая крупная и устойчивая группировка снежных барсов в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Трех котят и самку снежного барса засняли фотоловушки Сайлюгемского национального парка на Южно-Чуйском хребте. Как сообщили в Telegram-канале учреждения, тройня у ирбисов является редким явлением.

"Фотоловушка поймала семью с тремя котятами на хребте Южно-Чуйский, где сегодня Сайлюгемский нацпарк фиксирует не менее 10 ирбисов. Тройня у ирбисов - редкое явление, обычно самка приносит [одного или двух котят]. Малышам на видео - около года. Самка успешно справилась с тяжелой задачей - выкормить целых трех малышей. Это значит, пищи семье хватило", - сообщили в Сайлюгемском нацпарке.

Как сообщил замдиректора учреждения Денис Гуляев, чаще всего тройня у ирбисов может появиться в долине реки Аргут, так как там обитает самая крупная и устойчивая группировка снежных барсов в России - не менее 24 ирбисов. Так, в прошлом году в этой местности специалисты нацпарка фиксировали минимум пять самок ирбиса с котятами.