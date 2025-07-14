Мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию

В частности, им нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты предложили ввести обязательное предоставление мигрантами справки об отсутствии вирусов при въезде в РФ. Об этом написал в Telegram глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои", - отметил он. По словам Нилова, соответствующий законопроект вносится на рассмотрение в Госдуму. Политик сказал, что мигранты при пересечении границы должны будут предъявить действующую медстраховку, справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза.

Также им нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ. В отсутствие этих документов они не смогут пересечь российскую границу, уточнил депутат.