В Якутии участникам СВО с инвалидностью будут компенсировать обучение в автошколе

В регионе 185 семьям выделены средства на газификацию жилых домов, 698 родителей военнослужащих получили возможность отдохнуть в санаториях и курортах, 537 гражданам предоставлена матпомощь

ЯКТСК, 14 июля. /ТАСС/. Мера поддержки в виде компенсации стоимости обучения в автошколе будет введена в Якутии для участников СВО с инвалидностью. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Георгий Степанов.

В настоящее время в республике компенсируют обучение супругам погибших участников СВО и бойцов, получивших инвалидность.

"В соответствии с указом главы Якутии Айсена Николаева категория получателей компенсации обучения автомобилем с ручным управлением дополнена участниками специальной военной операции, имеющим удостоверение ветерана боевых действий и получившим инвалидность вследствие ранения, увечья в зоне боевых действий", - сообщил Степанов.

В Якутии ведется работа по оказанию адресной помощи военнослужащим - участникам СВО и членам их семей. 185 семьям выделены средства на газификацию жилых домов, 698 родителей военнослужащих получили возможность отдохнуть в санаториях и курортах, 537 гражданам предоставлена матпомощь для выезда к месту лечения военнослужащего.

"1 316 участников СВО и 2 436 членов семей военнослужащих прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и соцобслуживания, 449 человек получили социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, центры занятости Якутии помогли трудоустроиться 538 участником СВО и членам их семей.