Умер Александр Митта

Ему было 92 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Народный артист России кинорежиссер Александр Митта умер в возрасте 92 лет.

Об этом сообщил сын артиста Евгений Митта в своих соцсетях.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", - говорится в сообщении.

В беседе с ТАСС помощник артиста Геннадий Иванов подтвердил факт смерти кинорежиссера, отметив, что в последние годы Митта сильно болел. "Да, к сожалению, это так. Наша киношкола осиротела", - сказал Иванов.

Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Его режиссерским дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!". В дальнейшем Митта снял фильмы "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского, "Москва, любовь моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж", "Сказка странствий", "Шагал - Малевич", а также сериал "Граница. Таежный роман".