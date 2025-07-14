В Донецке температура воздуха 13 июля побила рекорд 29-летней давности

Она составила 38,6 градуса, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Донецке, Амвросиевке и Волновахе ДНР перекрыла абсолютный максимум, зафиксированный в 1996 году, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"13 июля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил: в Донецке 38,6 (37,5 в 1996 году), в Амвросиевке 41,2 (37,1 в 1996 году), Волновахе 37,4 (37,1 в 1996 году)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Донбассе и Новороссии накануне сильная жара была зафиксирована также в Луганске - до 41,1 градуса.