В Казахстане у букмекеров при проигрыше будут предлагать услуги психолога

С начала 2025 года в республике зафиксировали порядка 200 самоубийств среди поклонников азартных игр

АСТАНА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 200 самоубийств среди поклонников азартных игр зафиксировано в Казахстане с начала 2025 года. Для предотвращения таких случаев в стране намерены создать единую систему учета ставок у букмекеров, а лудоманам через нее начнут предлагать психологическую помощь при крупном проигрыше.

Как сообщил замглавы управления превенции Агентства по финмониторингу Казахстана Даурен Муликов, лудоманы не обращаются за помощью к врачам. "По поводу статистики, к примеру, 200 человек в текущем году покончили жизнь самоубийством, связанным с лудоманией. Насколько мне известно, в прошлом либо позапрошлом году в министерстве здравоохранения состояло на учете три человека. Люди не идут вставать [на учет], лечиться, думают - это не болезнь, пройдет, сейчас я отыграюсь", - сказал он в подкасте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

Глава комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Минтуризма и спорта Казахстана Адилет Турганбаев добавил, что для предотвращения этого в стране планируют ввести единую систему учета всех ставок, которые поступают букмекерам. Затем эту систему распространят на другие сферы игорного бизнеса. "Мы не можем заставить человека [лечиться], но когда мы составим этот алгоритм по ставкам, по сумме проигрыша, направлять человеку уведомление - у вас проблемы, вам нужна психологическая помощь. И мы будем давать номера, куда он может позвонить, есть службы государственной психологической помощи", - сказал Турганбаев, отметив, что с каждой ставки власти также планируют взимать 1% на социальные нужды.

По его словам, в ведомство поступает много обращений от родственников лудоманов, которые просят заблокировать их аккаунты в онлайн-тотализаторах. "В основном мужчины, бывают и женщины, такие кейсы тоже есть у нас, просят заблокировать аккаунты сестер, матерей. Потому что люди миллионы проигрывают, выносят все из дома. <...> В любом случае человек на каком-то этапе осознает, когда большие деньги проигрывает, - и он набрал этот номер кол-центра и обратился за профессиональной помощью, не доводя до критических случаев, до суицида", - сказал Турганбаев.

Начальник управления Генпрокуратуры Казахстана Максат Оракбаев добавил, что, помимо суицидов, ведомство фиксирует и преступления среди игроманов. "В этой сфере у нас нарушения, связанные с преступлением против личности, доходит до убийств, а также кражи, мошенничество", - сказал он.

За последние несколько лет в Казахстане приняли ряд законодательных норм по борьбе с лудоманией. В частности, делать ставки запретили военным, чиновникам и сотрудникам силовых органов. Также в азартных играх запретили участвовать должникам и всем, кто не достиг 21 года. В этом году в стране приняли закон о запрете рекламы тотализаторов в интернете и через смс-рассылки. По оценкам МВД, в 2024 году в стране средний долг игромана составлял $22 тыс.