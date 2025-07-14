В Петербурге в течение всей недели прогнозируют жаркую погоду

Осадков станет меньше, отметил главный синоптик города Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Солнечная и жаркая погода с дневной температурой до 27-30 градусов ожидается в Санкт-Петербурге на протяжении всей недели. Кратковременные осадки пройдут местами в понедельник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодня в Санкт-Петербурге, скорее всего, очередной день с плюс 30 градусами, хотя кратковременные дожди и пройдут местами, но их становится все меньше", - отметил Колесов.

Как следует из опубликованной им метеограммы, к концу рабочей недели будет чуть менее жарко, около плюс 26.

"Плюс 25-30 градусов в дневные часы простоят всю неделю на территории Ленинградской области", - добавил синоптик. Ливни, грозы местами с градом прогнозируются в понедельник на юге области, в меньшей степени они будут сохраняться и в течение вторника, а затем прекратятся, рассказал Колесов.