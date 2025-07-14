В Москве пресекли деятельность группировки по сбыту контрафактных лекарств

Обвиняемые незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Деятельность преступной группировки, участники которой сбывaли недоброкачественные лекaрственные препaрaты, пресечена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве трем соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты сбывали на территории России контрафактные и незарегистированные лекaрства, которые были приобретены за пределами России. В рамках оперативно-разыского мероприятия "Проверочная закупка" обвиняемые незаконно сбыли средства на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. В настоящее время препараты изъяты, проводятся обыски.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале отметила, что фигуранты создавали группы в популярных мессенджерах, где размещали рекламу товара. Затем организовали его сбыт по всей стране через сервисы доставки по видом лекарств для быстрого похудения, лечения диабета, эпилепсии, онкологических и других заболеваний, ввезенных в Россию из-за границы. "Согласно результатам исследования, представленные образцы признаны недоброкачественными, их использование может быть опасным для жизни и здоровья", - пояснила представитель МВД.

Полицейские задержали троих участников криминального бизнеса. В ходе обысков полицейскими обнаружено еще более 100 упаковок лекарственных средств, которые хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст 238.1 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастники устанавливаются, добавила Волк.