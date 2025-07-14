В Москве провели почти 20 высокотехнологичных операций для пациентов с аритмией

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что операция занимает не более полутора часов, она малотравматична и не представляет опасности для пациентов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 20 высокотехнологичных операций по имплантации подкожного кардиовертера дефибриллятора провели в Москве за год. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. <…> Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", - рассказала Ракова.

По ее словам, операция занимает не более полутора часов, она малотравматична и не представляет опасности для пациентов. При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца.

Заммэра уточнила, что врачи устанавливают кардиовертер-дефибриллятор под широчайшую мышцу спины в подмышечной области. Он представляет из себя небольшие электронные приборы, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. В настоящее время такие операции проводят в ГКБ им. С. С. Юдина, ГКБ им. В. В. Вересаева и ГКБ им. И. В. Давыдовского.