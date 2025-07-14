Югра выплатит семьям погибших бойцов из ХМАО по 3 млн рублей

Семьи погибших солдат, которые были зарегистрированы за пределами округа, Ямала и Тюменской области, получат поддержку в виде 200 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение о мерах поддержки семей участников боев по отражению вооруженного вторжения на приграничье России. Они смогут претендовать на выплату по 3 млн рублей, сообщается в материалах на едином официальном сайте госорганов Югры.

"Внести в постановление <…> от 10 февраля 2023 года №51-п "О едином перечне прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей" следующие изменения: предоставление денежной выплаты в размере 3 млн рублей в случае гибели (смерти) граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, <…> участников отражения вооруженного вторжения, имевших на день гибели (смерти) место жительства в Югре, зарегистрированным по месту жительства в Тюменской области или Ямало-Ненецком автономном округе", - сказано в документе.

Отмечается, что семьи погибших бойцов, которые были зарегистрированы по месту жительства за пределами Югры, Ямала и Тюменской области, получат выплату в 200 тыс. рублей.

Ранее власти Югры распространили региональные меры социальной поддержки на несущих службу в Белгородской и Курской областях, а также их близких: сотрудников полиции, Национальной гвардии, МЧС, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, прокуратуры, Следственного комитета, участников добровольческих формирований. Как отмечал глава региона Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, они смогут претендовать, в частности, на помощь в оплате газификации жилого дома или квартиры, бесплатное зубопротезирование, ежегодные выплаты за боевые заслуги перед Отечеством, сертификаты для приобретения и ремонта технических средств реабилитации, а их родители будут получать ежемесячное пособие и бесплатные услуги оздоровления.

В мае 2025 года правительство Югры временно увеличило на 450 тыс. рублей выплаты заключившим в регионе контракт на прохождение службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции - до 2,6 млн рублей. С учетом федеральной и муниципальной выплат ее размер может достигать 3,2 млн рублей. При этом ее получат граждане при подписании документов в регионе до 1 августа текущего года.