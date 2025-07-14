С регоператора ТКО в Красноярске взыскивают 1,5 млрд рублей за свалку

В почве на месте свалки обнаружили превышение мышьяка в 70 раз, ртути в 1,7 раза

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании более 1, 5 млрд рублей с регионального оператора по обращению с ТКО "Эко-транспорт" за организацию в Назаровском районе региона незаконной свалки опасных отходов. Специалисты ведомства обнаружили в почве на месте свалки превышение мышьяка в 70 раз, ртути в 1,7 раза, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление Енисейского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ООО "Эко-транспорт" о взыскании вреда, причиненного почве в размере 1 535 026 624 руб. Как следует из искового заявления <…> установлено, что ООО "Эко-транспорт" незаконно осуществляет размещение твердых коммунальных отходов непосредственно на почву земельного участка и прилегающую территорию (Назаровский район, в 2,0 км. к северо-востоку от п. Сохновка), тем самым, образует объект несанкционированного размещения отходов", - говорится в сообщении.

По данным истца, площадь несанкционированной свалки составляет 26,8 тыс. кв. м. Отходы относятся к IV классу опасности. "По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышения загрязняющих веществ в почве относительно фоновой пробы по следующим показателям: свинец - превышение в 1,3 раза, ртуть (общая) - в 1,7 раз, мышьяк (валовой содержание) - в 70 раз", - цитирует суд заявление истца.

Компания "Эко-транспорт" основана в 2014 году. Предприятие занимается сбором, транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов. По итогам конкурсного отбора с 2019 года компания стала регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинской и Назаровской технологических зон Красноярского края.