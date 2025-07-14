В Башкирии сдвинули срок утверждения прожиточного минимума

Перенос срока позволит лучше учитывать динамику цен, сообщили в пресс-службе регионального парламента

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Срок утверждения прожиточного минимума в Башкирии сдвинули на ноябрь - на два месяца позже, чем ранее. Это позволит лучше учитывать динамику цен, закон подписан главой республики, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Теперь прожиточный минимум на душу населения будет утверждаться на два месяца позже - в срок до 15 ноября. Это не просто техническое изменение. Прожиточный минимум устанавливается на весь следующий год, поэтому сдвиг сроков позволит лучше учитывать в этом показателе динамику цен. Это важно в случае, если фактический рост цен оказывается выше прогноза", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Соответствующие изменения внесены в порядок утверждения прожиточного минимума, закон подписан главой республики Радием Хабировым.

Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан на 2025 год составляет 15 782 рубля в расчете на душу населения, 17 202 рубля для трудоспособного населения, 13 573 рубля для пенсионеров, отметили в пресс-службе.