Чернышенко предложил ввести награду волонтера СВО

По словам вице-премьера России, подвиг волонтеров должен быть признан и увековечен

СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко предложил ввести отличительные знаки для волонтеров разных событий. Добровольцев в зоне специальной военной операции следует отмечать наградой волонтера СВО, сообщил вице-премьер на "Добро. Конференции" на форуме "Территория смыслов".

"Я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции ("Добро. Конференции" - прим. ТАСС). Какие бы знаки отличия отмечали событийную привязанность, например, волонтер Анапы или волонтер Забайкальска, волонтер СВО", - сказал он.

По словам вице-премьера, эти награды нужно вручать тем, кто больше остальных внесли свой вклад в волонтерское дело. По словам Чернышенко, их подвиг должен быть признан и увековечен. Он также подчеркнул, что на платформе "Добро.ру" уже ведется профиль волонтера, где собирается вся информация о добровольце.

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. Организаторами в этом году выступают "Росмолодежь. Форумы", соорганизаторами - АНО "Россия - страна возможностей", Движение первых, Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф", Центр содействия молодым специалистам (ЦСМС).